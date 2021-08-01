Флорида установила антирекорд по числу заражений коронавирусом

Штат Флорида установил антирекорд по суточному числу случаев заражения коронавирусом - 21 683. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют данные, опубликованные в субботу федеральными Центрами по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

Предыдущий антирекорд был установлен 7 января 2021 года, тогда в штате было зафиксировано 19 334 случая, при этом в начале месяца суточное число инфицированных в штате находились на уровне 2 тыс. Как отмечает агентство Associated Press, в настоящее время каждый пятый случай заражения коронавирусом в США приходится на Флориду.

Несмотря на рост числа инфицированных, в штате пока не возвращено обязательное ношение масок и не вводится обязательная вакцинация для госслужащих, как в Калифорнии и Нью-Йорке.