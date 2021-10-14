США предоставят ливанской армии дополнительную помощь в размере $67 млн

Соединенные Штаты выделят дополнительные $67 млн на помощь ливанской армии. Об этом заявила в четверг заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, слова которой приводит телеканал "Аль-Арабия", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы предоставим ливанской армии $67 млн в качестве дополнительной помощи", - отметила Нуланд.