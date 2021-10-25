Первую пару созданных специально для Майкла Джордана кроссовок Nike продали за $1,47 млн

Первая пара кроссовок, разработанных компанией Nike специально для выступлений баскетболиста Майкла Джордана в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с учетом пожеланий спортсмена, ушла с молотка на аукционе Sotheby's в Лас-Вегасе (штат Невада) в воскресенье за рекордные для этого типа обуви $1,47 млн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается на сайте аукционного дома, Джордан впервые вышел в этой паре обуви только в пятой игре чемпионата НБА 1984 года, так как фирма не успела изготовить кроссовки до начала сезона. Появление баскетболиста в бело-крассных кроссовках, на тот момент еще называвшихся Air Ships, вызвало протест у руководства лиги из-за слишком яркого дизайна, из-за чего спортсмена штрафовали за каждое появление в них на несколько тысяч долларов, однако спортсмен ни разу не сменил разработанную под него модель кроссовок, а Nike получила от этого большую рекламную отдачу. Впоследствии модель кроссовок получила название Air Jordan, это словосочетание стало также прозвищем самого Джордана, обладавшего выдающейся прыгучестью.

Ушедшие с молотка кроссовки выставил на продажу Томми Тим Льюис, который, будучи ребенком, получил их лично от баскетболиста, работая подносчиком мячей на одном из матчей НБА, все эти годы он хранил их в прекрасном состоянии. Перед началом торгов лот оценивался в $1-1,5 млн, таким образом кроссовки были проданы по верхней границе эстимейта.