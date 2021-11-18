Малайзия и США подпишут меморандум о сотрудничестве в сфере полупроводников в 2022 году

Малайзия и США планируют подписать меморандум о сотрудничестве в области цепочек поставок полупроводников в начале следующего года. Об этом в четверг сообщило агентство BERNAMA со ссылкой на совместное заявление старшего министра международной торговли и промышленности Малайзии Мохамеда Азмина Али и министра торговли США Джины Раймондо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Учитывая важнейшую роль Малайзии в глобальных цепочках поставок полупроводников, электроники, медицинских и других ключевых товаров, данное заявление является первым важным шагом в сотрудничестве по разрешению текущих и долгосрочных проблем в области цепочек поставок, с которыми сталкиваются наши страны и мировая экономика", - приводит агентство цитату из совместного заявления, опубликованного по итогам встречи глав торговых ведомств Малайзии и США в Куала-Лумпуре 18 ноября.

Как сообщает Бернама, стороны договорились совместно работать "над развитием большей прозрачности и доверия в производственном и связанными с производством секторах и их цепочках поставок".

По данным агентства, Малайзия и США планируют укреплять сотрудничество в области цепочек поставок полупроводников в сфере цифровой торговли, сборки медицинских приборов и электроники. При этом страны также планируют наращивать обмен информацией и способствовать сотрудничеству частных секторов обеих стран.

Отмечается, что стороны приступят к обсуждению деталей данного меморандума в ближайшее время.