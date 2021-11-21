В США полностью вакцинированы от COVID-19 более 196 млн человек
По распространенным данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), на утро субботы в Соединенных Штатах полностью вакцинированы 196 млн 128 тыс. 496 человек, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Еще 229 млн 837 тыс. 421 человек получил первую из необходимых двух доз вакцины, а 34,5 млн была введена бустерная зона препаратов.
Медицинскими властями США одобрены к применению вакцины от COVID-19 Pfizer и Moderna, требующие введения двух доз, и одноразовая вакцина Johnson & Johnson.
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