США продадут 18 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва

США намерены с 17 декабря начать продажу из своего стратегического резерва 18 миллионов баррелей нефти для снижения цен на сырье. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ, сообщает Минэнерго страны.

"После решительных мер президента США Джо Байдена в ноябре по устранению дефицита поставок (нефти) министерство энергетики объявляет о продаже 18 млн баррелей нефти 17 декабря", – сообщило ведомство.

Кроме того, одобрено высвобождение 4,8 миллиона баррелей в рамках механизма обмена компании ExxonMobil, которая должна будет вернуть эту нефть.

"Обмен и продажи из стратегического нефтяного резерва – важные средства для решения проблем с перебоями поставок нефти, когда мир восстанавливается после пандемии, которая случается раз в столетие", – заявила министр энергетики США Дженнифер Гранхольм.

Ведомство считает, что предложение нефти не увеличивается темпами, которые необходимы для удовлетворения спроса. Так, цены на нефть за последний месяц снизились в среднем на 10 процентов, что зафиксировано и на заправках.

"Хотя за последний месяц цены на нефть упали в среднем на 10% и цены на АЗС начали снижаться, администрация продолжает принимать меры, чтобы помочь устранить разрыв между спросом и предложением на рынке и снизить цены на энергоносители для американцев", - указали в Минэнерго.

В Минэнерго объяснили, что комбинированный подход к обмену и продаже нефти позволит задействовать до 32 миллионов баррелей. Ведомство будет принимать заявки и на обмен, и на продажу нефти в рамках мер по "устранению перебоев в поставках" топлива на рынок.