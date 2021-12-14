Tesla начнет продавать товары компании за Dogecoin

Глава американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск во вторник сообщил, что ряд товаров Tesla можно будет приобрести, расплатившись криптовалютой Dogecoin, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Tesla сделает некоторые товары доступными для покупки с помощью Doge [Dogecoin]. Посмотрим, как все пойдет", - говорится в публикации предпринимателя в Twitter.

Как поясняет агентство Reuters, в ассортименте компании на продажу представлены предметы одежды, пряжки для ремней, масштабные модели автомобилей Tesla и другие позиции.

Маск неоднократно положительно отзывался о Dogecoin у себя в Twitter. В начале апреля он пообещал "отправить Dogecoin на Луну", а в мае пояснил, что SpaceX в 2022 году запустит к Луне спутник по контракту, полностью оплаченному этой криптовалютой.

Криптовалюта является разновидностью цифровой валюты, создание которой основывается на криптографических методах. Функционирование таких систем основано на технологии блокчейн - децентрализованной базы данных, у которой устройства хранения информации не подключены к общему серверу.