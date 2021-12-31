Десятки тысяч жителей Колорадо эвакуированы из-за лесных пожаров
Природные пожары бушуют в американском штате Колорадо, сообщает "Би-би-си". Губернатор штата Джаред Полис объявил режим ЧС, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Разрушены сотни домов, эвакуированы десятки тысяч человек эвакуированы. Только в городах Льюисвилл и Сьюпириор эвакуировано 30 тыс. жителей.
Самая сложная ситуация в округе Боулдер к северу от Денвера. Власти констатируют, что положение серьезное, не исключены жертвы.
Пожары бушуют на фоне исторической засухи, разносить огонь помогает ветер скоростью до 169 км/ч.
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