Twitter обжаловал решение властей ФРГ о предоставлении данных предполагаемых преступников

Компания Twitter подала иск в административный суд в Кельне против вступающих в Германии с 1 февраля поправок в закон об улучшении правоприменения в социальных сетях. Об этом сообщил в понедельник журнал Spiegel, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Компания выступает против обязательного предоставления данные о предполагаемых преступниках Федеральному ведомству по уголовным делам. "Мы обеспокоены тем, что закон предусматривает серьезное вмешательство в основные права граждан", - приводит Spiegel слова представителя Twitter.