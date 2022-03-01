Google заявила о блокировке каналов на YouTube, связанных с RT и Sputnik в Европе
Американская компания Google во вторник приняла решение заблокировать каналы на принадлежащем ей видеохостинге YouTube, связанные с телеканалом RT и информационным агентством Sputnik в связи с ситуацией в Украине, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В связи с продолжающейся в Украине войной мы немедленно блокируем по всей Европе YouTube-каналы, связанные с RT и Sputnik. Нашим системам потребуется время, чтобы полностью это реализовать", - говорится в публикации европейского подразделения Google в Twitter.
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