Цены на бензин в США установили новый рекорд, поднявшись выше $4,5 за галлон

Стоимость бензина на автозаправках в США вновь обновила исторический максимум, достигнув $4,523 за один галлон (3,785 литра). Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник данные некоммерческой Американской автомобильной ассоциации, отслеживающей расценки на более чем 60 тыс. АЗС в стране, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, средняя стоимость галлона бензина марки Regular (соответствует бензину АИ-92 в РФ) к утру вторника поднялась в США до $4,523 (в понедельник этот показатель составлял $4,483). Самые высокие цены на бензин по стране традиционно остаются в штате Калифорния, где автомобилистам за один галлон придется отдать в среднем $6,021.

Цены на бензин в США стабильно растут на протяжении второй недели подряд. Повышение стоимости топлива происходит на фоне роста мировых цен на нефть, несмотря на попытки Белого дома противостоять этой тенденции. Еще год назад цена на бензин держалась на уровне $3 за галлон.