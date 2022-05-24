Цены на бензин в США снова обновили рекорд

Стоимость бензина на автозаправках в США второй раз за неделю обновила исторический максимум, поднявшись до $4,598 за один галлон (3,785 литра). Об этом свидетельствуют обновленные данные некоммерческой Американской автомобильной ассоциации, отслеживающей расценки на более чем 60 тыс. АЗС в стране, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, средняя стоимость галлона бензина марки Regular (соответствует бензину АИ-92 в РФ) к утру вторника поднялась в США до $4,598 (в понедельник этот показатель составлял $4,596 ). Самые высокие цены на бензин по стране традиционно остаются в штате Калифорния, где автомобилистам за один галлон придется отдать в среднем $6,069, на отдельных заправках стоимость галлона бензина превышает $7.

Уверенный рост цены на бензин в США начался в конце зимы этого года, при этом третью неделю подряд она стабильно растет, постоянно обновляя рекордные значения. Повышение стоимости топлива происходит на фоне роста мировых цен на нефть, несмотря на попытки Белого дома противостоять этой тенденции. При этом еще год назад цена на бензин держалась на уровне $3 за галлон.

Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставками в июле растет во вторник на $0,06 (0,05%), до $110,35 за баррель.