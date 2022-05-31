США намерены добиваться введения новых санкций против КНДР

Американская администрация намерена добиваться введения Советом Безопасности ООН дополнительных санкций против КНДР. Об этом заявила во вторник постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд на брифинге, посвященном итогам американского председательства в Совбезе в мае, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы, конечно, будем [добиваться новых санкций]. В первую очередь нам необходимо усилить существующие санкции, - сказала она, отвечая на вопрос о действиях Вашингтона в случае проведения Пхеньяном ядерного испытания. - Мы, разумеется, как и пытались сделать в последней резолюции, настаиваем на дополнительных санкциях". Постпред имела в виду проект резолюции США, в отношении которого РФ и Китай ранее применили вето.