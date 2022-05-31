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США намерены добиваться введения новых санкций против КНДР

США Материалы 31 мая 2022 23:40
США намерены добиваться введения новых санкций против КНДР

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Американская администрация намерена добиваться введения Советом Безопасности ООН дополнительных санкций против КНДР. Об этом заявила во вторник постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд на брифинге, посвященном итогам американского председательства в Совбезе в мае, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы, конечно, будем [добиваться новых санкций]. В первую очередь нам необходимо усилить существующие санкции, - сказала она, отвечая на вопрос о действиях Вашингтона в случае проведения Пхеньяном ядерного испытания. - Мы, разумеется, как и пытались сделать в последней резолюции, настаиваем на дополнительных санкциях". Постпред имела в виду проект резолюции США, в отношении которого РФ и Китай ранее применили вето.

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