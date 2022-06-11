На Саммите Америк 20 стран поддержали декларацию по миграции - Байден

Участвующие в Саммите Америк 20 стран поддержали декларацию, в которой оговаривается комплекс мер по борьбе с нелегальной миграцией. Вашингтон рассчитывает, что в перспективе число этих государств увеличится. Об этом заявил в пятницу президент США Джо Байден, выступая на этом мероприятии в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

Как он отметил, "20 стран объединяют усилия для принятия лос-анджелесской декларации по миграции". "Эта декларация меняет наши подходы к реагированию на миграцию в Америке", - добавил Байден. "Я надеюсь, что еще больше стран увидят потенциал в том, чтобы присоединиться к лос-анджелесской декларации", - подчеркнул американский лидер.

Как заявляла ранее администрация США, она ожидает, что на Саммите Америк в пятницу будет объявлено о согласовании комплекса мер по пресечению нелегальной миграции и принята соответствующая декларация.