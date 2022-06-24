Сенаторы США приняли инициативу об ужесточении контроля над огнестрельным оружием

Сенат Конгресса США в четверг вечером одобрил законопроект об ужесточении контроля над оборотом огнестрельного оружия в стране. Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты американского законодательного органа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инициативу поддержали 65 сенаторов (15 республиканцев, остальные демократы), против выступили 33 республиканца. Как ожидается, документ уже в пятницу может одобрить Палата представителей Конгресса, после чего его подпишет президент США Джо Байден.