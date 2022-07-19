Посадка ровера VIPER на Луну перенесена на 2024-й год

Посадка ровера VIPER на поверхность Луны перенесена с 2023-го на 2024-й год для проведения дополнительных испытаний посадочного модуля, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Хотя изначально планировалось, что компания Astrobotic доставит VIPER на Луну в ноябре 2023 года, NASA поручило специалистам Astrobotic и миссии VIPER изменить дату доставки VIPER на Южный полюс Луны на ноябрь 2024 года", - говорится в сообщении американского космического агентства.

По данным управления, причиной переноса стало требование NASA провести дополнительные наземные испытания посадочного модуля Griffin, который доставит ровер на Луну. Они призваны снизить риски аварии при посадке аппарата на лунную поверхность.

Для проведения тестов в контракт Astrobotic в рамках программы NASA по доставке на Луну коммерческой полезной нагрузки (CLPS) было добавлено $67,8 млн, тем самым общая сумма средств, выделенных в рамках контракта, достигла $320,4 млн.

Миссия ровера VIPER (луноход, специализирующийся на исследовании летучих веществ на полюсах луны) продлится 100 земных дней, за время которых аппарат весом 430 кг преодолеет около 20 км. VIPER оснащен метровым буром для анализа почвы и тремя спектрометрами для ее детального исследования.

По плану NASA, аппарат должен собрать образцы воды из четырех лунных биомов, чтобы ученые смогли получить данные о происхождении и распространении воды на поверхности Луны, а также поможет в исследованиях о способах добычи воды для будущих пилотируемых миссий.