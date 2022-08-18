Трамп может обнародовать видеозапись рейда ФБР на его поместье

Бывший президент США Дональд Трамп рассматривает возможность публикации кадров обыска агентов ФБР в его поместье Мар-а-Лаго, которые были сняты с помощью камер видеонаблюдения. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает CNN. По информации телеканала, в окружении политика идет оживленная дискуссия на тему, сыграет ли этот шаг в его пользу или, напротив, сработает во вред.

Как отмечается, некоторые союзники активно призывают Трампа опубликовать видеозапись целиком или фрагментарно, считая, что это позволит усилить позиции Республиканской партии в преддверии промежуточных выборов в конгресс. Другие же опасаются, что на кадрах можно будет разглядеть масштабы обыска и количество материалов, в том числе секретных документов, изъятых у экс-президента — а это вряд ли поможет ему доказать наличие «политического преследования» со стороны действующей власти.

При этом, по мнению обозревателей CNN, в такой ситуации Трамп может занять неоднозначную позицию, используя само наличие видеозаписей в качестве «политического оружия», но в итоге не перейти к их реальной публикации из-за возможных рисков.