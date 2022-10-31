Маск опроверг информацию о сокращении штата Twitter до выплаты грантов

Илон Маск опроверг сообщение, распространенное 29 октября газетой The New York Times, об увольнении части сотрудников компании Twitter до выплаты грантов в виде акций компании, передает в воскресенье Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это неправда", - написал в воскресенье Маск на своей странице в Twitter.

29 октября газета The New York Times, ссылаясь на источники, написала, что предприниматель распорядился начать сокращение сотрудников приобретенной им компании Twitter до 1 ноября. В этот день работники получают гранты в виде акций компании, составляющих значительную часть их заработной платы. Проведя сокращения до этого числа, Маск может избежать выплаты грантов.