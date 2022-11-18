Ядерная сделка с Ираном вышла из фокуса США - Белый дом

Восстановление ядерной сделки с Ираном вышло из центра внимания Соединенных Штатов, однако Вашингтон продолжает считать дипломатию предпочтительным способом решения данной проблемы. Об этом заявил в пятницу на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"СВПД в настоящее время не находится в центре нашего внимания", - сказал сотрудник СНБ. "Даже до протестов [в Иране] мы дошли до той точки, в которой находились с иранцами слишком далеко друг от друга. Они продолжали поднимать вопросы, не касавшиеся непосредственно ядерной сделки, мутили воду. И, несмотря на все наши усилия, до протестов [в Иране] нам просто не удалось закрыть с ними сделку", - утверждал Кирби.

По его словам, президент США Джо Байден по-прежнему решительно настроен на то, чтобы не допустить появления у Тегерана атомных вооружений. "Хочу очень ясно дать понять: ничего не поменялось в плане его (Байдена - прим. ТАСС) приверженности тому, чтобы не допустить обретения Ираном потенциала создания ядерного оружия. Ничего не изменилось", - отметил представитель Белого дома. Однако, подчеркнул Кирби, "президент [США] все еще считает, что дипломатия является лучшим способом достичь этого результата".