В доме Байдена обнаружены новые секретные документы

Следователи американского Минюста в ходе обыска в доме Джо Байдена в штате Делавэр обнаружили еще одну партию секретных материалов, сообщил адвокат президента США Боб Бауэр, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Министерство юстиции изъяло материалы, которые оно сочло относящимися к сфере расследования, включая шесть предметов, состоящих из документов с засекреченными пометками", - говорится в распространенном заявлении адвоката.

Он отметил, что часть материалов относится к периоду работы Байдена в Cенате, еще часть - ко времени его пребывания на посту вице-президента.

Обыск продолжался около 12 часов, сам Байден и его супруга при обыске не присутствовали, он проводился при представителях личной юридической команды Байдена и офиса адвоката Белого дома.