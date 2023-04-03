США вывели на орбиту новые спутники системы предупреждения о ракетном нападении

Ракета Falcon 9 компании SpaceX в воскресенье вывела на орбиту группу из десять спутников новой системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) Космических сил США, сообщило Агентство космических разработок американского Минобороны, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Запуск был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе Космических сил Ванденберг в Калифорнии в 07:29 по времени Тихоокеанского побережья США (в 17:29 по Москве.

Аппараты в рамках миссии Tranche 0 являются первой частью создаваемой космической архитектуры Proliferated Warfighter Космических сил США. Новая система СПРН будет состоять из многоуровневой сети спутников и вспомогательных элементов, которые обеспечат глобальную военную связь и возможности предупреждения, индикации и отслеживания ракет на низкой околоземной орбите высотой 950 км