Бывший президент США Дональд Трамп заявил в суде, что не признает себя виновным. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, Трампу предъявлено обвинение по 34 пунктам. Отказ признать вину в суде означает, что Трамп не пошел на сделку со следствием, подразумевающую признание вины в обмен на смягчение наказания. После предъявления обвинений он, как ожидается, будет отпущен до следующего заседания суда, ему не придется вносить залог.

Источники сообщили ТАСС, что в суде Манхэттена начался процесс выдвижения обвинений. "Сейчас должно проходить выдвижение обвинений", - сказал собеседник.