В Иллинойсе сошел с рельсов поезд с серной кислотой

Поезд с серной кислотой сошел с рельсов в районе населенного пункта Вуд-Ривер в американском штате Иллинойс. Об этом во вторник сообщила местная газета The Edwardsville Intelligencer, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, инцидент произошел в понедельник, перевернулись три вагона-цистерны, перевозивших вещество. Утечки кислоты не произошло, в результате происшествия никто не пострадал. Причины аварии пока не установлены.

Это не первый подобный случай в этом районе. В 2021 году в результате аварии на железной дороге в Вуд-Ривере перевернулись четыре цистерны с серной кислотой, последствия утечки опасного вещества устраняли в течение нескольких дней.

В последнее время в США участились случаи сходов грузовых составов с рельсов. Крупнейшим стало крушение поезда в штате Огайо, которое произошло 3 февраля. Несколько десятков вагонов перевозившего опасные вещества поезда сошли с рельсов в районе Ист-Палестайн в северо-восточной части Огайо. По информации оператора-перевозчика, в 20 из более чем 100 вагонов находились опасные химикаты, 14 перевозили крайне токсичный винилхлорид. Подобные аварии также произошли в штатах Мичиган, Флорида, Северная Каролина, Монтана, Вашингтон, Миннесота, Нью-Йорк и Мэн, в большинстве случаев составы перевозили опасные вещества.