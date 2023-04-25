Байден объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента США в 2024 году

Джо Байден официально объявил, что будет выдвигаться на новый срок на выборах президента США в 2024 году, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У каждого поколения бывают моменты, когда им приходится отстаивать демократию <...>. Вот почему я вступаю в президентскую гонку", - сказал действующий лидер в заранее записанном видеообращении к согражданам, которое было опубликовано во вторник на его странице в Twitter.

Действующий вице-президент США Камала Харрис объявила о своей готовности участвовать в выборах 2024 года вместе с Джо Байденом. Политик сообщила об этом во вторник на своей странице в Twitter.

"Как американцы мы верим в свободу - и мы верим, что наша демократия будет настолько сильна, насколько сильна [будет] наша готовность бороться за нее. Вот почему Джо Байден и я выдвигаем свои кандидатуры на переизбрание", - отметила Харрис в своем обращении к американцам.