Ford планирует сократить инвестиции в китайский рынок электромобилей

Американский автопроизводитель Ford планирует сократить инвестиции на рынке электромобилей в Китае на фоне острой конкуренции с местными компаниями. Об этом во вторник заявил руководитель концерна Джим Фарли газете Financial Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Последние пару лет мы уделяем большое внимание бизнесу в Китае", - сказал Фарли. По его словам, западным компаниям сложно обойти китайских автопроизводителей BYD, Great Wall, SAIC и Changan. В дальнейшем стратегия Ford будет основываться на "более целенаправленных инвестициях" прежде всего в коммерческие транспортные средства, добавил он.

По информации издания, немецкие компании Volkswagen и Mercedes-Benz, а также американская General Motors теряют позиции на рынке электромобилей в КНР. С 2016 года доля Ford на китайском рынке сократилась вдвое. Ранее представители Ford заявляли, что концерн намерен инвестировать в производство электромобилей $50 млрд к 2026 году. В настоящее время модельный ряд Ford включает лишь один электромобиль - Mustang Mach-E.