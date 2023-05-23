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Маккарти заявил, что будет ежедневно общаться с Байденом на тему потолка госдолга США

США Материалы 23 мая 2023 03:51 (UTC +04:00)
Маккарти заявил, что будет ежедневно общаться с Байденом на тему потолка госдолга США

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Спикер палаты представителей Кевин Маккарти в понедельник заявил, что будет на ежедневной основе общаться с президентом США Джо Байденом до того, как будет разрешена ситуация с повышением потолка госдолга США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Думаю, мы с президентом будем говорить каждый день <...> до тех пор, пока мы не решим это", - сказал он, выступая перед журналистами после встречи с Байденом.

Также Маккарти отметил, что Конгресс США и Белый дом не обсуждают сокращение расходов на оборону в связи с потолком госдолга.

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