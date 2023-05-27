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Глава Минфина США предупредила Конгресс о возможном дефолте

США Материалы 27 мая 2023 04:34 (UTC +04:00)
Глава Минфина США предупредила Конгресс о возможном дефолте

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США могут оказаться в состоянии дефолта 5 июня. Об этом говорится в письме министра финансов США Джанет Йеллен руководству Конгресса, передает Trend.

"В свете поступления новых данных мы теперь считаем, что у министерства финансов будет недостаточно ресурсов для удовлетворения всех обязательств правительства, если Конгресс не примет меры по повышению или приостановке действия потолка госдолга к 5 июня", - отмечается в документе, распространенном пресс-службой американского финансового ведомства.

Министр призвала конгрессменов ускорить процесс поднятия потолка государственного долга, чтобы предотвратить дефолт. Она также добавила, что будет продолжать предоставлять законодателям обновленную информацию.

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