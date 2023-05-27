Глава Минфина США предупредила Конгресс о возможном дефолте

США могут оказаться в состоянии дефолта 5 июня. Об этом говорится в письме министра финансов США Джанет Йеллен руководству Конгресса, передает Trend.

"В свете поступления новых данных мы теперь считаем, что у министерства финансов будет недостаточно ресурсов для удовлетворения всех обязательств правительства, если Конгресс не примет меры по повышению или приостановке действия потолка госдолга к 5 июня", - отмечается в документе, распространенном пресс-службой американского финансового ведомства.

Министр призвала конгрессменов ускорить процесс поднятия потолка государственного долга, чтобы предотвратить дефолт. Она также добавила, что будет продолжать предоставлять законодателям обновленную информацию.