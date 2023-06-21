Джо Байден продлил санкционный режим США в отношении КНДР

БАКУ /Trend/ - Во вторник президент США Джо Байден продлил санкционный режим в отношении КНДР на год.

Об этом говорится в соответствующем постановлении президента США, который распространил Белый дом, передает Trend.

Это продление касается режима чрезвычайного положения в отношении Пхеньяна, который подразумевает сохранение рестрикций, установленных на основании ряда президентских указов, подписанных в 2008, 2010, 2011, 2015, 2016 и 2017 годах.

Байден объяснил свое решение о продлении санкций вторника опасностью распространения ядерных материалов на Корейском полуострове и действиями и политикой правительства Северной Кореи.