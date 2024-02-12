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В Техасе женщина устроила стрельбу в церкви

США Материалы 12 февраля 2024 06:08 (UTC +04:00)
В Техасе женщина устроила стрельбу в церкви

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Женщина в возрасте от 30 до 35 лет открыла огонь в церкви Джоэла Остина в городе Лейквуд, штат Техас, передает Trend.

По словам начальника полиции Троя Финнера, женщина вошла в церковь с винтовкой в руках, а рядом находился мальчик четырех-пяти лет. Она открыла огонь и ранила двух человек, включая ребенка.

Местные правоохранительные органы сообщили, что нападавшая была застрелена двумя дежурными офицерами полиции. Раненый мальчик был доставлен в больницу и находится в критическом состоянии. Два других пострадавших также были госпитализированы.

Пока не было выявлено явных мотивов для этого преступления, и правоохранительные органы продолжают расследование на месте происшествия.

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