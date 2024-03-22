Нового соглашения между Израилем и ХАМАС можно достичь - Блинкен

БАКУ /Trend/ - Разрыв между позициями Израиля и палестинского движения ХАМАС на переговорах о прекращении огня сокращается, что позволяет достичь нового соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Как передает Trend, об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри.

"Разрыв сокращается, и мы продолжим добиваться соглашений в Дохе... Этого трудно достичь, но я верю, что это возможно", - добавил он.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.