США поддержат оборону Израиля от Ирана – Белый дом

БАКУ /Trend/ - США будут рядом с народом Израиля и поддержат его защиту от угроз со стороны Ирана, заявила официальный представитель Совета национальной безопасности Эдриен Уотсон, передает Trend.

"Иран начал воздушную атаку на Израиль. Команда национальной безопасности президента Байдена регулярно получает обновленную информацию о ситуации и встретится с ними сегодня днем в Белом доме. Его команда находится в постоянном контакте с израильскими официальными лицами, а также с другими партнерами и союзниками. Эта атака, вероятно, будет продолжаться в течение нескольких часов. Президент Байден ясно дал понять: наша поддержка безопасности Израиля является железной. Соединенные Штаты будут поддерживать народ Израиля и поддерживать его защиту от этих угроз со стороны Ирана", - говорится в заявлении.

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