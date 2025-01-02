Исполнитель теракта в США летом присоединился к ИГИЛ - ФБР

БАКУ /Trend/ - Организатор и исполнитель теракта в американском городе Новый Орлеан присоединился к террористической организации ИГИЛ летом 2024 года и действовал во время теракта в одиночку.

Как передает Trend, об этом на пресс-конференции заявил заместитель директора ФБР США Кристофер Райа.

«Мы не думаем, что кто-то еще был причастен к нападению в Новом Орлеане. Он присоединился к ИГИЛ ранее этим летом», - сказал он.

Напомним, что инцидент произошел 1 января в Новом Орлеане. По предварительным данным, в результате наезда погибли не менее 10 человек, а более 35 получили ранения.

Отметим, что 1 января в центре Нового Орлеана грузовик наехал на пешеходов. После остановки автомобиля преступник открыл огонь по полицейским и был нейтрализован ответным огнем. По последним данным, 15 человек погибли и более 30 человек получили ранения.

ФБР расценило случившееся как террористический акт.