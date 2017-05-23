Латвия намерена увеличить торговлю с Азербайджаном

23 мая 2017 14:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Латвия намерена увеличить объем торговли с Азербайджаном. Об этом сказал Trend во вторник посол Латвии в Азербайджане Юрис Маклаковс.​

По словам дипломата, стороны имеют потенциал для увеличения торговых и экономических связей.

"К сожалению, торговый оборот между нашими странами в 2016 году сократился на 28,93 процента по сравнению с 2015 годом. Однако повысился объем услуг, что указывает на наличие потенциала в этой сфере", - сказал Маклаковс.

Посол отметил, что ведутся интенсивные переговоры о проведении заседания межправительственной комиссии между Латвией и Азербайджаном, которое планируется провести в ближайшее время.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Латвией за первый квартал 2017 года составил свыше 350 тысяч долларов США.

(Автор: Анаханум Хидаятова)

Twitter:@Anahanum

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