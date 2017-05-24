Азербайджан и Иордания планируют укрепление экономических и торговых связей

24 мая 2017 15:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Иордания планируют дальнейшее укрепление экономических и торговых связей, об это Trend сообщил в среду посол Иордании в Баку Нассар Ибрагим Мохаммед аль-Хабашнех.

По словам посла, до сегодняшнего дня, между сторонами подписано свыше тридцати соглашений и протоколов, но, с момента подписания этих документов прошло много времени, и поэтому сегодня возникает необходимость пересмотра всех этих документов.

Посол сказал что, в ходе предстоящего заседания межправительственной комиссии, которая запланирована на вторую половину года, стороны смогут пересмотреть все соглашения, и определить, какие преграды стоят на пути развития торговых и экономических связей.

«В рамках предстоящего заседания межправкомиссии, запланировано проведение бизнес форума, с участием предпринимателей и инвесторов с обеих стран. Стороны смогут обсудить ближайшие и дальнейшие перспективы сотрудничества» - сказал посол.

По словам дипломата, в ходе заседания стороны также обсудят возможности создания совместных предприятий, а также пути укрепления взаимосвязей между государственными предприятиями.

По данным Госкомитета по статистике Азербайджана, товарооборот между Иорданией и Азербайджаном за первый квартал 2017 года составил более 3,62 миллиона долларов.

(Автор: Анаханум Хидаятова)

Twitter:@Anahanum

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