Руководство Армении злоупотребляет верховным принципом международного права - МИД Азербайджана

18 мая 2017 18:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Заявление руководства Армении полностью противоречит обновленным Мадридским принципам, представленным генеральному секретарю ОБСЕ в качестве депозитария, сказал в четверг Trend официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, в первом пункте обновленных Мадридских принципов, предусматривающих поэтапное урегулирование конфликта, предусматривается вывод вооруженных сил Армении из оккупированных районов, прилегающих к Нагорно-карабахскому региону Азербайджана. Здесь логика заключается в обеспечении мира в обмен на вывод вооруженных сил Армении с оккупированных территорий, сказал Гаджиев.

«Международному сообществу хорошо известно, что именно Армения препятствует этому, продолжая оккупацию азербайджанских территорий, и как результат - изменению существующего статус-кво. Последнее выступление руководства Армении в парламенте – еще одно яркое доказательство этому», - отметил официальный представитель.

По словам Гаджиева, представление руководством Армении положения проживающих в Азербайджане армян как самоопределение не имеет ничего общего с принципом права на самоопределение, который отражен в Уставе ООН и Хельсинкском Заключительном акте.

Руководство Армении, злоупотребляя верховным принципом международного права – правом на самоопределение, пытается скрыть аннексии территории соседнего Азербайджана путем применения силы, сказал официальный представитель МИД.

В действительности же принцип самоопределения, требуя возвращения азербайджанского населения, изгнанного в результате этнической чистки из Нагорно-карабахского региона Азербайджана в регион, предусматривает его сосуществование с армянской общиной в условиях мира, достоинства и процветания в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, сказал Гаджиев.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией

(Автор: Себа Агаева)

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