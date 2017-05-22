МИД Азербайджана: Попытки нарушения международно признанных границ государств путем применения силы – недопустимы

22 мая 2017 17:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Попытки нарушения международно признанных границ государств путем применения силы – недопустимы, сказал глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров во время встречи с делегацией Европарламента возглавляемой председателем комитета по внешним связям Европарламента Дэвидом МакАлистером, сообщили Trend в МИД.

Министр иностранных дел Азербайджана подчеркнул важность применения единого подхода в отношении принципов территориальной целостности, суверенитета и международно признанных границ государств, как это отражено в Глобальной стратегии ЕС по внешней политике и безопасности.

Глава МИД ответил на различные вопросы европарламентариев и, в частности, касающиеся урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Эльмар Мамедъяров выразил уверенность, что нынешний визит делегации Европарламента внесет важный вклад в диалог и двустороннее сотрудничество.

Стороны также провели обмен мнениями относительно текущего уровня сотрудничества и обсудили перспективы, в том числе и в энергетической сфере.

Делегация Европарламента проводит встречи с официальными лицами Азербайджана в рамках турне в регион Южного Кавказа.

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