Азербайдажанский боксер Магомедрасул Меджидов завоевал "золото" Исламиады

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский боксер Магомедрасул Меджидов, выступающий в категории свыше 91 килограмма, завоевал для страны "золото" IV Игр исламской солидарности Баку-2017.

В финальном поединке двукратный чемпион мира Магомедрасул Меджидов одержал победу над представителем Сирии Манафом Асаадом и принес Азербайджану третье "золото" Исламиады в соревнованиях по боксу и 57-ю золотую медаль в целом.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)