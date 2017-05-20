Баку-2017: 65-ое "золото" Азербайджана на Исламиаде

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский борец-вольник Гаджи Алиев выиграл 65-ое "золото" на соревнованиях в рамках IV Игр исламской солидарности в Баку.

Выступающий в весовой категории до 61 кг Гаджи Алиев в финале соревнований досрочно одержал победу над представителем Кыргызстана Алибеком Осмоновым со счетом 9:0.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Талех Агавердиев)