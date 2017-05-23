Проведение IV Игр исламской солидарности в Баку увеличит интерес молодежи к спорту - посол

БАКУ/Trend/ - IV Игры исламской солидарности, которые проводились в Баку, можно считать продолжением спортивных мероприятий, которые активно организует Азербайджан в последние годы, сказал Trend во вторник посол Латвии в Азербайджане Юрис Маклаковс.​

Дипломат выразил надежду на то, что Игры увеличат интерес молодежи к спорту, а это значит и к здоровому образу жизни.

Посол отметил, что присутствовал на церемониях открытия и закрытия Игр, а также посетил соревнование по теннису.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, прошли в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Анаханум Хидаятова)

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