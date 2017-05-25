Лучшие моменты IV Игр исламской солидарности «Баку-2017. (ФОТО - ЧАСТЬ 3)

25 мая 2017 11:00 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Лучшие моменты IV Игр исламской солидарности «Баку-2017», состоявшихся 12-22 мая в Баку.

На проведенных в Баку Играх исламской солидарности более трех тысяч спортсменов, представляющих 54 страны, соревновались за 269 комплектов медалей. Игры проходили на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

Национальная сборная Азербайджана завершила соревнования на первом месте с 75 золотыми, 50 серебряными и 37 бронзовыми медалями. Турция с 71 золотой медалью заняла второе, Иран с 39 золотыми медалями - третье место.

Новости по теме
IV Игры исламской солидарности стали важным событием новейшей истории Азербайджана - депутат
Политика 24 мая 19:06
Исламиада еще раз доказала, что ислам – религия мира и добра - азербайджанский депутат
Политика 24 мая 16:36
Азербайджан еще раз доказал, что является спортивной страной - глава Аппарата омбудсмена
Общество 24 мая 15:02
Британское издание: Деятельность Первого вице-президента Мехрибан Алиевой – модель для исламского мира, где борьба за права женщин является важнейшей проблемой
Общество 24 мая 12:58
В исламских государствах с интересом следили за Исламиадой в Баку - депутат
Политика 24 мая 12:12
Huffingtonpost: Благодаря руководству Первого вице-президента Мехрибан Алиевой был обеспечен успех крупных мероприятий в Азербайджане
Политика 24 мая 11:41
Лучшие моменты IV Игр исламской солидарности «Баку-2017. (ФОТО - ЧАСТЬ 2)
Общество 24 мая 11:38
Concept Central: Азербайджан великолепно провел Исламские игры, закончившиеся блестящей церемонией закрытия
Общество 24 мая 10:37
Место проведения Исламских игр определяется готовностью страны к таким мероприятиям - депутат
Политика 23 мая 17:22
Лучшие моменты IV Игр исламской солидарности «Баку-2017. (ФОТО - ЧАСТЬ 1)
Общество 23 мая 16:12
Исламиада в Баку стала важным шагом в дальнейшем укреплении исламской солидарности - депутат
Политика 23 мая 13:49
Игры исламской солидарности в Баку стали успешными для туркменской сборной
Общество 23 мая 13:43
В Баку снято ограничение на движение по выделенным для Исламиады спецполосам
Общество 23 мая 12:51
Феерическое закрытие Исламиады! Азербайджан – символ солидарности исламского мира (ФОТО)
Общество 23 мая 12:19
Посольство Великобритании поздравило Азербайджан с победой в медальном зачете Игр исламской солидарности
Общество 23 мая 11:00
Азербайджан установил новые стандарты проведения Игр исламской солидарности - депутат
Общество 23 мая 08:01
Азербайджан передал эстафету Игр исламской солидарности Турции
Общество 22 мая 22:44
Баку обеспечил прекрасные условия для спортсменов Исламиады - Файсал Абдулазиз аль-Нассар
Общество 22 мая 22:43