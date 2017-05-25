Лучшие моменты IV Игр исламской солидарности «Баку-2017. (ФОТО - ЧАСТЬ 3)

БАКУ/Trend/ - Лучшие моменты IV Игр исламской солидарности «Баку-2017», состоявшихся 12-22 мая в Баку.

На проведенных в Баку Играх исламской солидарности более трех тысяч спортсменов, представляющих 54 страны, соревновались за 269 комплектов медалей. Игры проходили на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

Национальная сборная Азербайджана завершила соревнования на первом месте с 75 золотыми, 50 серебряными и 37 бронзовыми медалями. Турция с 71 золотой медалью заняла второе, Иран с 39 золотыми медалями - третье место.