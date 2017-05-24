На II Бакинском шопинг-фестивале будут расширены возможности для возврата НДС - замминистра (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Возврат НДС на II Бакинском шопинг-фестивале будет осуществляться не только через филиалы и отделения банков, сказал в среду заместитель министра по налогам Азербайджана Сахиб Алекберов на пресс-конференции по итогам I шопинг-фестиваля, проходившего в Баку с 10 апреля по 10 мая.

По его словам, несмотря на достаточное количество филиалов и отделений банков, привлеченных к возврату НДС, в последние дни возникли очереди.

"Для решения этого вопроса мы разрабатываем систему, которая позволит осуществлять возврат НДС через банкоматы. При оформлении счет-фактуры покупатель будет получать специальный код, при помощи которого он сможет получить свои средства через любой банкомат уполномоченных банков", - сказал Алекберов.

Замминистра добавил, что уже ведутся работы по созданию необходимого программного обеспечения.

"Это позволит избежать очередей и значительно облегчит процесс для покупателей", - сказал Алекберов.

Бакинский шопинг-фестиваль проходил с 10 апреля по 10 мая при организационной поддержке Бюро конгрессов при министерстве культуры и туризма, и охватил сразу несколько направлений - торговлю, туризм, сферу развлечений, моды и культуры.

В рамках фестиваля многочисленные торговые центры города предлагали гостям специальные скидки, в пунктах временной торговли в широком масштабе были представлены торговые марки Азербайджана и ряда зарубежных стран. В период проведения фестиваля были организованы лотереи, обеспечена выдача бонусных карт. Граждане Азербайджана и иностранные туристы могли воспользоваться системой Tax Free при покупке товаров на сумму сто манатов и выше.

Следующий шопинг-фестиваль будет проведен в октябре этого года.

(Автор: Анвар Мамедов)