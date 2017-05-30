Инвесторы приобрели облигации минфина Азербайджана на 25 млн манатов

30 мая 2017 17:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялся аукцион по размещению краткосрочных государственных облигаций министерства финансов Азербайджана на 25 миллионов манатов и сроком обращения 364 дня, сообщает во вторник БФБ.

В этот раз спрос на облигации оказался выше предложения – девять инвесторов подали заявки на сумму свыше 62,6 миллиона манатов. Заявки представлены в ценовом диапазоне 84,8167 маната (при доходности в 17,9999 процента) и 87,3969 маната (14,4999 процента).

Цена отсечения по конкурентным заявкам была определена в 87,0187 маната (при доходности в 15 процентов), а средневзвешенная цена составила 87,1975 маната (14,763 процента).

Последний срок оплаты по облигациям – 29 мая 2018 года.

Андеррайтером размещения государственных облигаций министерства финансов выступает инвестиционная компания PASHA Capital.

Официальный курс на 30 мая составляет 1,702 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)

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