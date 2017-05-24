Азербайджан предоставит спутниковые снимки Azersky трем странам

24 мая 2017 15:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Спутниковый оператор Азербайджана ОАО "Aзеркосмос" запустил проект "Группа пользователей Azersky" для граждан Грузии, Киргизии и Молдовы, говорится в сообщении ОАО.

Проект предоставит возможность научно-исследовательским институтам, университетам, а также профессорам, студентам, исследователям и лицам, занимающимся научными исследованиями в этих странах оценить пользу спутниковых изображений получаемых с низкоорбитальных спутников. Проект также предусматривает предоставление пользователям платформы для обмена отзывами об использовании и эффективности Azersky.

Участники могут представить свои проекты до 20 июля 2017 года. "Азеркосмос" предоставит бесплатные спутниковые изображения со спутника Azersky/SPOT6 для выбранных проектов. Проекты будут оцениваться на основе таких критериев как творческое пользование спутниковыми изображениями, научный подход и инновативность.

Дополнительную информацию о проекте "Группа пользователей Azersky" можно получить по ссылке: http://azercosmos.az/wp- content/uploads/Terms_of_Participation.pdf

Спутник Azersky был передан в управление Азербайджану на основании соглашения, подписанного второго декабря 2014 года между ОАО "Азеркосмос" и французской компанией Airbus Defence and Space.

Услуги дистанционного зондирования Земли, предлагаемые ОАО, не ограничиваются лишь использованием ресурсов Azersky. В рамках стратегического партнерства ОАО с Airbus Defence and Space, спутниковый оператор Азербайджана имеет также возможность использовать ресурсы спутников Pléiades 1A и 1B, которые позволяют проводить съемку поверхности Земли с разрешением до 0,5 метра. Группировка спутников предоставляет широкие возможности для дистанционного наблюдения за поверхностью Земли и повышает оперативность получения новых спутниковых изображений.

(Автор: Гусейн Велиев)

Твиттер: @h_veliyev

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