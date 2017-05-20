Туркменистан готовится к выборам в парламент и органы местной власти

20 мая 2017 11:18 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Выборы депутатов Меджлиса (парламента) Туркменистана вместо досрочно выбывших по отдельным избирательным округам, а также в органы местной власти - халк маслахаты и генгеши в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве регионов состоятся 21 мая, говорится в субботу в сообщении национального ЦИК.

Всего по Туркменистану предстоит выбрать двух депутатов Меджлиса, 41 представителя халк маслахаты и 134 представителей генгешей. В связи с этим действуют 177 округов и 255 избирательных участков.

Участковые избирательные комиссии будут работать 21 мая с 7 до 19 часов. По каждому избирательному округу баллотируется по несколько кандидатов, что свидетельствует об альтернативном характере проведения выборов, сказано в информации.

Их выдвижение осуществлялось Демократической партией, Партией промышленников и предпринимателей, Аграрной партией. Группами граждан также были выдвинуты кандидаты, предложенные общим собранием избирателей, проживающих на территории избирательного округа.

ЦИК обращает внимание на то, что все этапы предвыборной кампании, в рамках которой каждый кандидат получил возможность встретиться с избирателями, были проведены своевременно, в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Туркменистана и общепринятыми нормами международного права.

По данным национальных наблюдателей, которые ведут мониторинг за ходом всех этапов избирательного процесса, предвыборная кампания прошла при соблюдении принципа состязательности кандидатов, имеющих равные возможности знакомить избирателей с положениями своих
предвыборных программ.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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