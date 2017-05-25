Энергетическая Хартия обсудит в Ашхабаде соглашение по транзиту энергоресурсов

25 мая 2017 10:16 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - На предстоящем форуме Энергетической Хартии, который состоится 30-31 мая в Ашхабаде, будут детально обсуждаться вопросы разработки многостороннего рамочного соглашения по вопросам транзита энергетических ресурсов, сообщает государственное агентство «Туркмен довлет хабарлары» (ТДХ), ссылаясь на главного советника секретариата Энергетической Хартии Хосе Алехандро Карбальо Лейда (Jose Alejandro Carballo Leyda).

Ранее сообщалось, что в программу форума будут включены сессии «Трансграничная транспортировка и транзит природного газа», «Растущая роль сжиженного природного газа (СПГ) в глобальной энергетической безопасности», «Поставка нефти на мировые рынки», «Трансграничная торговля электроэнергией и устойчивое развитие».

В туркменской столице 31 мая состоится и пятая международная встреча экспертов по надежному и стабильному транзиту энергоресурсов. Официальный Ашхабад ранее предложил в рамках ООН приступить к выработке универсальных механизмов, которые обеспечивали бы надежное и безопасное функционирование международной энергетической инфраструктуры с учетом интересов как стран-производителей, так транзитеров и потребителей газа.

Туркменистан является одним из ключевых игроков на газовом рынке в Каспийском регионе и Центральной Азии. На данном этапе, потребителями туркменского природного топлива являются Китай и Иран. По запасам природного газа Туркменистан занимает четвертое место в мире и ищет новые рынки в Европе и Азии.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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