Успех тестовых соревнований говорит о том, что Азиада 2017 на правильном пути

31 мая 2017 17:54 (UTC+04:00)

Ультрасовременные сооружения, полные залы зрителей, яркие выступления и замечательное обслуживание зрителей, - и это еще неполный список достижений серии тестовых соревнований «Inspiring Ashgabat» в рамках подготовки V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые пройдут в сентябре в столице Туркменистана, говорится в статье, распространенной посольством Туркменистана в Баку.

С 23 по 30 апреля на протяжении 8 дней ашхабадский Олимпийский городок стал местом проведения увлекательнейших соревнований по трем видам спорта: тяжелая атлетика, кикбоксинг и плавание на короткой воде. При проведении цикла тестовых мероприятий организаторам представился шанс протестировать новые сооружения и все функциональные направления, а также привлечь внимание жителей Туркменистана к миру элитного спорта.

Председатель Исполнительного комитета по подготовке V Азиатских игр Даянч Гулгельдиев заявил о достижении всех целей, которые ставились перед этими тестовыми соревнованиями.

«Я очень доволен результатом. Это была уникальная возможность протестировать операционную деятельность, планы и рабочие процессы. По всем аспектам мы получили исключительно хорошие результаты. Но тестовые соревнования «Inspiring Ashgabat» - это не только возможность проверить наши способности в преддверии Игр. Наша главная задача как нации заключается в создании общества с сильными спортивными традициями, приверженного здоровому образу жизни. Тем самым, мы будем проводить нашу политику создания и поддержания высокого уровни жизни. Тестовые соревнования «Inspiring Ashgabat» - это огромный шаг на пути достижения этой цели», - сказал он.

Проведя Чемпионат Азии по тяжелой атлетике среди взрослых, Чемпионат Азии по кикбоксингу и Турнир Центральной Азии по плаванию на короткой воде, Туркменистан доказал свою способность организации крупных международных спортивных соревнований. К тому же, они предоставили возможность столь необходимого тестирования операционной готовности в преддверии Игр «Ашхабад-2017».

Можно с уверенностью сказать, что все три спортивных события достигли высокого уровня зрелищности. Зрителям выпал шанс стать свидетелями захватывающих соревнований и напряженных поединков. Фанаты создали особую живую атмосферу на всех трех объектах: Центре водных видов спорта, Арене боевых искусств и Арене тяжелой атлетики.

Еще одним ключевым фактором успешного проведения цикла тестовых соревнований «Inspiring Ashgabat» являются волонтеры программы «Первые звезды». В униформе цвета государственного флага Туркменистана Первые звезды продемонстрировали сердечный прием и бесконечное желание оказать любую помощь. Более 11 000 студентов зарегистрированы в качестве волонтеров Игр «Ашхабад-2017», и первый опыт, полученный на международных соревнованиях такого уровня, свидетельствует об их готовности к более сложной задаче – V Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам в сентябре.

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