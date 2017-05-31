11 ведущих педагогов бакинской школы (ФОТО)

31 мая 2017 18:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской национальной консерватории состоялся концерт, посвященный 50-летию одиннадцатилетней музыкальной школы №20 имени Шовкет Алекперовой, сообщили Trend Life в пресс-службе Главного управления культуры и туризма города Баку.

В связи с 50-летним юбилеем школы начальник Главного управления Вугар Зейналов вручил 11 ведущим педагогам учебного заведения Почетные грамоты.

Среди награжденных – Мехрибан Алескерова, Севиндж Садыхова, Гюльнара Ахмедова, Ругия Ильдарова, Рена Зульфугарова (класс - фортепиано), Севиль Керимова, Лариса Дадашова (класс - теория музыки), Кямаля Джахангирова (класс - канон), Афларуз Мамедов (класс - тар), Ильгар Мирзабеков (класс - кларнет), Татьяна Яценко (класс - хор).

В концертной программе участвовали талантливые ученики музыкальной школы, которые представили вниманию слушателей обширную музыкальную программу.

В заключение проректор Национальной консерватории профессор Малик Гулиев поздравил педагогов и учащихся школы с проведением концерта на высоком уровне и пожелал им дальнейших творческих успехов.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

Новости по теме
Фантазия мугама (ФОТО)
Культура 27 мая 17:30
В Баку прошел концерт, посвященный юбилею Муслима Магомаева (ФОТО)
Культура 24 мая 19:57
Музыка в жизни азербайджанских детей - первые аплодисменты (ФОТО)
Культура 24 мая 12:57
Юные музыканты мастерски исполнили произведения известных композиторов (ФОТО)
Культура 19 мая 17:13
В школе искусств прошло мероприятие, посвященное дню рождения Гейдара Алиева (ФОТО)
Культура 5 мая 17:49
Международный день защиты детей в Баку отметят праздничным концертом
Культура 5 мая 17:33
Ансамбли нагаристов выступили для гостей Бакинского шопинг-фестиваля (ФОТО)
Культура 2 мая 14:58
75-летие Гасана Аблуча отметили в Баку (ФОТО)
Культура 22 апреля 12:18
В Баку юные музыканты продемонстрировали свои достижения (ФОТО)
Культура 17 апреля 19:25
В Баку отметили юбилей музыкальной школы имени Шовкет Алекперовой (ФОТО)
Культура 4 апреля 15:52
Благотворительный концерт в Баку: радостные и счастливые мгновения (ФОТО)
Культура 3 апреля 18:00
В Баку отметили 90-летие Мстислава Ростроповича (ФОТО)
Культура 29 марта 15:24
Вспоминая Фармана Керимзаде: деятели культуры отметили юбилей писателя (ФОТО)
Культура 11 марта 11:19
Кинематографисты и писатели отметят 80-летие Фармана Керимзаде
Культура 9 марта 16:18
Самые нежные и романтичные песни в Баку: концерт к 8 марта (ФОТО)
Культура 7 марта 14:58
В Баку отметили 125-летие Бахруза Кенгерли (ФОТО)
Культура 1 марта 17:06
В Баку отметили 130-летие известного тариста (ФОТО)
Культура 1 марта 16:18
В Баку появился еще один кинотеатр
Культура 14 февраля 19:43