Вооруженные топорами неизвестные ограбили ювелирный магазин в центре Парижа

23 мая 2017 18:34 (UTC+04:00)

Трое неизвестных, вооруженные топорами и пистолетом, ограбили сегодня ювелирный магазин в центре Парижа, передает ТАСС со ссылкой на газету Le Parisien.

По ее информации, грабители ворвались в ювелирный магазин "Buccellati", расположенный на улице Рю де ля Пэ во втором округе Парижа в 13:00 по местному времени, когда в магазине находились покупатели и сотрудники.

Сначала в магазин вошел один грабитель, дверь которому открыл охранник, за ним последовали двое других, на одном из них была карнавальная маска. Злоумышленники разбили витрины магазина топорами и вынесли ювелирные украшения на пять миллионов евро. С места преступления грабителям удалось скрыться.

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