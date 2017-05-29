Сотрудница зоопарка в Великобритании погибла при нападении тигра

29 мая 2017 23:03 (UTC+04:00)

Сотрудница зоопарка "Хэмертон" (Hamerton Zoo) в графстве Кембриджшир в Великобритании погибла в результате нападения тигра, передает ТАСС со ссылкой на газету The Independent.

По ее данным, посетители зоопарка были эвакуированы в понедельник утром в связи "с серьезным происшествием". Позже в полиции уточнили, что тигр зашел в вольер, где в этот момент находилась сотрудница зоопарка.

"К сожалению, смотрительница зоопарка скончалась на месте", - приводит издание заявление правоохранителей, которые также отметили, что животное из своего загона не сбежало.

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