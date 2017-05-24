На Эвересте нашли тела погибших альпинистов

24 мая 2017 07:51 (UTC+04:00)

Тела четырех человек найдены на Эвересте, передает в среду РИА Новости со ссылкой на издание Himalayan Times.

Альпинисты - два иностранных туриста, мужчина и женщина, и двое проводников - были найдены в палатке у четвертого базового лагеря, последнего для альпинистов перед покорением пика. Их нашли во вторник проводники компании Seven Summit Treks, которые спускали с вершины тело словака Владимира Штрбы, погибшего на горе в воскресенье, рассказал изданию управляющий директор компании Мингма Шерпа. В компании предположили, что они погибли из-за нехватки кислорода в палатке.

В министерстве культуры, туризма и гражданской авиации изданию заявили, что проверяют "все крупицы данных, прежде чем назвать имена жертв".

По данным газеты, погибшие осуществляли восхождение на гору в рамках экспедиции новой трекинговой компании. Они перестали выходить на связь с воскресенье.

Таким образом, число альпинистов, погибших на Эвересте в текущий сезон, выросло уже до девяти человек. При этом как минимум четверо погибли в воскресенье. Время смерти найденных во вторник альпинистов пока не установлено.

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